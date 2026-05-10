阪神・藤川球児監督が10日、甲子園でのDeNA戦を前に会見を開き、1軍練習参加した早川について説明した。5日の中日戦で4回途中6失点を喫した際には「昨年はビギナーズラックもあった。（その前日4日に5回5失点で敗れた門別を含め）まだまだアマチュア」と厳しい言葉を送っていた。藤川監督は「投げているボール自体はいいところがある。ピッチングフォームのところで取り組んでいかなければいけない。形だけでいいのか、それと