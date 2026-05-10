外国人を魅了する日本のラーメン。今、食べるだけではなく、日本に作り方を学ぶため修業に来る外国人が増えています。千葉県にある“ラーメン学校”を訪ねると、夢や目標を持って打ち込む若者たちの姿がありました。ラーメンにかける思いを取材しました。■「日本の学校で基本を学んだ」韓国・富川（プチョン）にあるラーメン店「麺が如く」。ここは日本で修業した韓国人の店で、ランチ時は満席になる人気ぶりです。売りは、濃厚な