大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）、日本相撲協会は初日から休場している大関安青錦（２２＝安治川）の診断書を公表した。傷病名は「左足関節捻挫、左足関節外側靱帯損傷」で、５月６日の稽古中に受傷。「約３週間の加療を要する見込み。５月場所の休場を要する」と診断された。安青錦は３月の春場所で７勝８敗と負け越し、今場所は初のカド番。途中からの出場を目指す一方で、２場所連続で負け越しが決まれば大