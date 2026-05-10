【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの井上咲楽が5月9日、自身のInstagramを更新。実家で味噌作りをする様子を披露した。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「素敵な時間」両親との味噌作りショット◆井上咲楽、家族で3kgの味噌作り井上は「井上家味噌作り2026」「今年は3キロで作りました〜母、父、わたし、ときどきねじ…」とつづり、実家で両親、そして時々参加する実家の飼い猫“ねじ”とともに味噌を仕込む様子を公開。真剣