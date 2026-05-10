歌手でタレントの早見優さん（59）が2026年5月6日、自身のインスタグラムを更新。「CHAGE and ASKA」のChageさん（68）との2ショットを披露した。「久しぶりの再会」早見さんは、「今日はCHAGEさんと久しぶりの再会」といい、Chageさんと笑顔で寄り添う再会ショットを投稿した。「楽しかったー」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、早見さんはシアー感のある白いブラウスと黒いベストを着用。Chageさんは白いト