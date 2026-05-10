バスの運転の体験会が高松市で開かれました。高松市の高松自動車学校で開かれたのは「バス運転体験会」です。 バスの運転手が不足する中、気軽にバスの運転を体験してもらい就職・転職先の選択肢に加えてほしいと、ことでんバスと高松自動車学校が企画しました。 参加者には指導員がつき、バスの操作方法や注意点などをていねいに教えました。（指導員）「センターラインを踏まないように…いけてるじゃないです