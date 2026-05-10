５月１０日の東京４Ｒ・３歳未勝利（芝２０００メートル＝１４頭立て）は、単勝１・９倍の１番人気に支持されたランブルスコ（牡、美浦・蛯名正義厩舎、父キタサンブラック）が、デビュー３戦目で初勝利を飾った。半兄に１９年の阪神大賞典など重賞３勝のシャケトラがいる良血馬。勝ち時計は２分３秒５（良）。スタートはひと息だったが、前半１０００メートル通過が１分４秒２のスローペースを見越して４コーナー手前では中団