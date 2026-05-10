５月１０日は母の日。プロ野球が行われる各球場では、試合前練習から鮮やかなピンク色が目立った。中日戦に臨む巨人では、坂本勇人内野手がピンク一色のバットで練習した。入団１年目の２００７年に病のため母・輝美さん（享年４７）を亡くしたが、０９年は逆転２ラン、１９年には開幕から３６試合連続出塁で９７年金本（広島）のセ・リーグ記録を２２年ぶりに更新、昨年は通算２３５１安打とし、球団ＯＢの「打撃の神様」川上