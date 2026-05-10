卵がずれるストレスなし！食べやすいハムエッグトースト 朝食の定番メニュー、ハムエッグ。トースト派の方はパンにのせて食べることも多いですが、食べているうちに目玉焼きがずれて落ちそうになるのはあるあるですね。 そんな時に試していただきたいのが、パンと卵がしっかりくっついて、食べやすいこちらのレシピです。 卵とパンをチーズで接着 1. 卵焼き器に油をしいたら、目玉焼きを作ります。黄身が固まってきたら穴を