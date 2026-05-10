プロ野球・楽天は10日、4年目の24歳左腕・林優樹投手が左肘の手術を受けたことを発表しました。受けた手術は「左肘変形性関節症に対する観血的関節授動術」と「左肘尺骨骨幹部骨折に対するプレート固定術」。8日に都内の病院で手術を終えたそうで、今後の回復状況を見て復帰を目指すと発表されました。昨季終盤には待望の1軍デビューも果たした林投手。今季はここまでファームの5試合にリリーフ登板し、防御率4.76としていました。