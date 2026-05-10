【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは９日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのブレーブス戦に１番指名打者で出場し、八回に左前打を放って４打数１安打だった。安打は３試合連続。ドジャースは２―７で敗れ、連勝は２で止まった。