◇JABA東北大会予選リーグ東芝2―1日本製鉄室蘭シャークス（2026年5月10日仙台市民球場）4月のJABA日立市長杯で優勝した東芝が接戦を制し、予選リーグの初戦を白星で飾った。同点の9回に「8番・三塁」で先発出場した天野幹太郎内野手（24）が勝ち越しとなる決勝スクイズを成功。9回は今季公式戦初登板となった神野竜速（りゅうどう）投手（25）が無失点に封じて逃げ切った。「前の3打席の内容が良くなかった中で打席に立