「総合格闘技・ＵＦＣ３２８」（９日、米ニュージャージー州）ＵＦＣ世界フライ級タイトルマッチが行われ、挑戦者の平良達郎（２６）が、王者ジョシュア・ヴァン（２４）＝ミャンマー＝に５回ＴＫＯで敗れ、日本選手史上初のＵＦＣ世界王者戴冠はならなかった。１回、序盤に平良がタックルでヴァンを押し込み、抱え上げて、マットにたたき付けて上に。しかし、逃れられ、再びスタンディングでの戦いとなった。３分過ぎに再び平