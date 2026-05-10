5月10日（現地時間9日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプト・ドットコム・アリーナでオクラホマシティ・サンダーとの第3戦に臨んだ。 レイカーズは引き続きルカ・ドンチッチが欠場。オースティン・リーブス、マーカス・スマート、レブロン・ジェー