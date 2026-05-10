5月9日（現地時間8日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズとミネソタ・ティンバーウルブズによる「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・セミファイナルは、舞台をフロストバンク・センターからターゲット・センターへ移し、シリーズ第3戦が行われた。 この試合、アウェーのスパーズはウルブズのフィールドゴール成功率を38.4パ