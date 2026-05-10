開催：2026.5.10 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 1 - 2 [ツインズ] MLBの試合が10日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとツインズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するツインズの先発投手はジョー・ライアンで試合は開始した。 1回表、1番 バイロン・バクストン 3球目を打ってレフトスタンドへ