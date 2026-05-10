前代未聞の大混乱が、優勝決定戦を台無しにした。チェコ１部リーグの首位攻防戦、スラビア・プラハ対スパルタ・プラハのダービーマッチが、試合終了間際に数百人のファンがピッチに乱入したことで中止に追い込まれた。この衝撃的な事件を、イギリスメディア『THE Sun』が「チェコの混沌」と題して報じている。同メディアは「クレイジーな瞬間、数百人のスラビア・プラハのファンがピッチに乱入し、ライバルのGKを“攻撃”、