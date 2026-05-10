放送日時5月10日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生辻󠄀希美 先生 放送内容母の日当日に送る「クイズ！グレートマザー」プレゼントを渡したことがない小学生の、初めてのママへのプレゼント選びに密着！番組初？感動の展開にメンバー困惑！？ママのことをどれだけ理解しているか電話で質問するコーナー「クイズ！ママ」に辻󠄀が挑戦！杉浦太陽にスタジオ生電話！結果は果たして・・・！