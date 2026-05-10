フィギュアスケート、ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山優真選手が9日、都内で行われたトークイベント「コラントッテ×フィギュアスケーターズ応援キャンペーン2026」に出席。自身の今後について話しました。オリンピックは男子シングルと団体で2つの銀メダルを獲得し、3月の世界選手権ではフリー自己ベストで銀メダルに輝いた鍵山選手。その後4月に自身のインスタグラムで、2026-27シーズンは出場せず休養することを発表して