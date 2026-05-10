タレントの若槻千夏（41）が9日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。芸能界で恐怖に思ったことについて語った。「凄い衝撃を受けたのが、（島田）紳助さんが引退した…芸能界が終わるって思った」と切りだした若槻。「こんなに紳助さんだらけで紳助さんがいないと回らないものばっかりだった、当時のテレビが」と回想した。続けて「あんなに全番組、紳助さんが主体でやっていたのに代わりの人なんてい