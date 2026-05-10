女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が11日、第31話が放送される。りん（見上）や直美（上坂）たちは、いよいよ病院での実習に入る。しかし、院長の多田（筒井道隆）や看病婦らの目線は冷ややか…。りんは手術を終えた園部（野添義弘）の担当になるが、なかなかコミュニケーションが取れず…。吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通