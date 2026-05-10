令和ロマン〓比良くるま(32）が10日、自身のXを更新。単独ライブの特典が変更となったことについて、自身の発案だったとして謝罪した。令和ロマンをめぐっては、16日に神奈川・Kアリーナ横浜で行う単独ライブ「RE:IWAROMAN」で当初、SSロマン席（10万円）、Sロマン席（3万円）の特典として含まれていたリハーサル観覧が中止となった。変更に伴う払い戻し告知もなかったことから、一部で物議となっていた。公演の公式Xでは9日、当該