タレント若槻千夏（41）が、9日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。「テレビが終わると思った」出来事を振り返った。指原莉乃、若槻によるトーク番組で、東野幸治をゲストに迎えた。芸能界に関する話題で、若槻は「すごい衝撃を受けたのは、紳助さんが引退されたじゃないですか。あの時にテレビが終わると思ったの」と島田紳助さんの引退について回想。「こんなに紳助さんだらけで、紳助さんがいないと