● ドジャース 2 − 7 ブレーブス ○＜現地時間5月9日ドジャー・スタジアム＞ドジャースの大谷翔平選手（31）が9日（日本時間10日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」でフル出場。4打数1安打で3試合連続安打をマークした。チームは敗れ連勝は「2」でストップ。5失点KOのブレーク・スネル投手（33）は今季初黒星を喫した。大谷はブレーブスの先発右腕・ストライダーと3打席対戦し、初回の第1打席は空振り三振。二