アイドルグループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の川島如恵留が、１０日放送の「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演。世界的スターとの縁を明かした。番組では、マイケル・ジャクソンの半生を描いた映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（６月１２日）に言及。ＴＶプロデューサーーのデーブ・スペクターが「今日、ゲストにマイケルジャクソンに縁のある方がいる」とし、２０年間、マイケルの振り付け師だったという、トラヴ