だんだん暑くなってくると、おしゃれを楽しみたくても、汗や蒸れでストレスを感じてしまうことも。そんな季節こそ、快適に過ごせる機能性アイテムを上手に取り入れるのがおすすめです。今回注目したのは、【LEPSIM（レプシィム）】の、夏に嬉しい機能を備えた「リネンライクドライシリーズ」のパンツ。コクーンシルエットもおしゃれで、夏コーデの一軍になってくれるはず！ さっと穿くだけでこなれるゆるパンツ