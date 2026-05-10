これは、筆者友人C子の話です。予約不可の人気店に「知り合いの店だから」と電話で席を確保しようとした客。断られて大騒ぎの末に出てきたのは、よりによって--。 「知り合いの店だから融通して」 職場近くにある行列必至の人気ランチ店。予約不可・並んだ人順というルールが徹底されているお店で、私も毎回きっちり並んで入るお気に入りの場所です。 ある日、列に並んで待っていると、入口付近で若い男性客が店員に