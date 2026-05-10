少しずつ夏らしさを感じたら、リネンやシアーなど涼やかな素材を取り入れた初夏スタイルへと装いを賢くシフトさせていきたい。涼やかな素材を上手に活用した、ワンランク上のカジュアルスタイルを、トレンド感のあるスタイリングがお得意な【エストネーション】PRの浅沼さんに聞きました。 カジュアルなデニムに、きちんと感のあるリネン混ジレをさらっと１枚で合わせて ジレ\46,200・”Nails”のバギー