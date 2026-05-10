女優の宮下結衣が9日までに自身のインスタグラムを更新。女子高生姿を披露した。 【写真】JK姿が可愛すぎる♥あどけない表情がよき 宮下は「読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『君が死刑になる前に』第7話に百瀬夏希役で出演させていただきます」と報告した。「君が―」は加藤清史郎主演の、死刑執行された女性の無実を信じ、7年前の連続殺人事件の真相を追うタイムスリップ・サスペンス。宮下は7日に放送された