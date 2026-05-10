日本代表はグループFでカタール、タイ、インドネシアと対戦する日本サッカー協会（JFA）は5月10日、来年1月7日に開幕する「AFC アジアカップサウジアラビア 2027」の組み合わせ抽選会がサウジアラビアのリヤドで行われ、日本代表の対戦相手が決定したと発表した。日本代表はグループFに入り、カタール、タイ、インドネシアと対戦する。大会制覇を目指す日本代表の初戦はインドネシアとの対戦に決定。続く第2戦でタイと、そして