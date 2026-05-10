◆春季高校野球大阪府▽決勝履正社７―６関大北陽（１０日・大阪シティ信用金庫スタジアム）履正社が１０年ぶりの優勝を飾った。寺島成輝投手（元ヤクルト）を擁した２０１６以来の春の頂点。２３日に開幕する近畿大会（わかさスタジアム京都）への出場を決めた。２回に４四死球を生かし、主将の辻竜乃介三塁手（３年）の右犠飛などで３点を先取。中盤の６失点で一時は３点のビハインドを背負ったが、終盤にひっくり返した