◆陸上木南記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）男子１００メートル予選で、昨年の世界選手権男子４００メートルリレー代表の小池祐貴（住友電工）が、１０秒４２で１組３着で、予選落ちとなった。９日に自身のＳＮＳで結婚したことを報告。お相手は２７歳のバイオリニスト、高松亜衣さんで、交際２か月でのまさにスピード婚だったことを公表。インスタグラムでは「人生何が起こるか分からないもので、お互いに『