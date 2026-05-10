◇ナ・リーグドジャース2―7ブレーブス（2026年5月9日ロサンゼルス）ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でブレーブスに敗れ、連勝は2でストップした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4打数1安打で3試合連続安打を記録。今季の打率は.248となった。豪腕の投球に苦しんだ。ブレーブスの先発は23年に20勝、281奪三振で最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得したストライダー。今季は左腹斜筋の故障で開幕をIL