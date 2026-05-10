◇UFC328 フライ級タイトルマッチ 平良達郎-ジョシュア・ヴァン(日本時間10日、アメリカ)アメリカ最高峰の総合格闘技団体「UFC」は10日、フライ級タイトルマッチを行い、日本の格闘家・平良達郎選手が王者ジョシュア・ヴァン選手に敗戦。日本人初のUFC世界王者誕生とはなりませんでした。平良選手は第1ラウンド、いきなりタックルを仕掛けマウントポジションを奪います。残り2分30秒でスタンドの攻防に戻りますが、残り1分30秒に再