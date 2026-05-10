元プロレスラーでタレントの郄田延彦さんが5月9日、自身のインスタグラムを更新。スーパーカーの「ランボルギーニ・レヴエルト」の試乗体験を報告しました。 【写真を見る】【 郄田延彦 】来年の65歳に向けたクルマ選びを開始試乗第1弾は「ランボルギーニ・レヴエルト」武井壮も「イカしてる！」と絶賛現在64歳の郄田さんは、投稿で「65歳辺りから乗るクルマ選びをぼちぼちスタートしてみた」と綴