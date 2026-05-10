週の中頃は夏のような急な雷雨に注意きょうは高気圧に覆われて、各地で青空が広がり、お出かけ日和となるでしょう。北日本などで風が強かった所もきょうは弱まり、穏やかな1日となりそうです。梅雨入りしている沖縄は天気が崩れる予想です。【写真を見る】全国の11日〜17日までの週間予報きょうは北日本は平年より気温が高く、季節先取りの陽気となるでしょう。東日本と西日本はこの時季らしい気温となり、湿度が低いためカラッと