◇陸上・木南道孝記念（2026年5月10日大阪市・ヤンマースタジアム長居）男子100メートル予選が行われ、小池祐貴（30＝住友電工）が10秒42で1組3着となり、決勝進出を逃した。追い風0・5メートルだった。「身体の調子は悪くないけど、思っていたよりも顔を上げてから走れなかったって。そう思いながらゴールした感じだった」前日9日には自身のインスタグラムで結婚を公表。お相手はバイオリニストの高松亜衣（27）である