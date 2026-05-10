西武は10日、高橋光成投手（29）が海外フリーエージェント（FA）権の取得資格条件を満たしたと発表した。高橋光は球団を通じ「このたび海外FA権を取得いたしました。今日まで活動を続けてこられたのは、ファンの皆さまの温かいご声援、チーム関係者の方々の支えがあったおかげだと感じています。心より感謝申し上げます。まずは目の前のシーズンに集中し、チームの勝利に貢献できるよう、全力でプレーしてまいります」と心境を