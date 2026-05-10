元衆院議員でタレントの杉村太蔵が１０日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。磐越自動車道で発生したマイクロバス事故について言及した。北越高校の男子テニス部員を乗せたバスが６日、磐越自動車道に衝突するなどの事故が起き、部員の男子生徒１人が死亡した。貸し切りバスではなくレンタカーを利用したことを巡り、学校側とバス会社側の主張が対立。バス会社側が学校からの依頼でレンタカーと運転手を手配したと説明し