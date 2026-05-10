プレミアリーグとUEFAチャンピオンズリーグの2冠を射程に収めるアーセナルだが、ベルギー代表FWレアンドロ・トロサールにはプライベートで問題が起きているようだ。『Daily Mail』や『THE Sun』などの英タブロイド紙は、トロサールの妻ローラ・ヒルベンさんのInstagramから、トロサールの写真が一斉に消えたと報道。離婚の危機にあると報じた。・トロサールがローラさんにプロポーズしたのは2018年のこと。その後2019年に結婚した