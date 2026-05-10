チェコリーグ最大のダービーマッチであるスラヴィア・プラハとスパルタ・プラハの一戦が行われた。試合は10分間取られたアディショナルタイムまで3-2とスラヴィアがリードしていたが、97分の時点で発煙筒を持った大量のサポーターがピッチになだれ込むという事態となり、中断の末に中止された。『THE Sun』は、スパルタのGKヤクブ・スロフチクがサポーターの攻撃を受けたとも報じている。TVの中継カメラは、発煙筒の煙のなかでスロ