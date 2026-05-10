タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。孫・寿々ちゃんの大好物の品を大阪土産に購入したことを明かした。この日、北斗は情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（関西テレビ）に生出演したことを報告し「久々の金曜日生出演でしたが…小籔さんに橋下先生と頼りになるメンバーだったので安心でした〜」とつづった。続けて、生放送後は「いつも速攻でとんぼ返り」だといい、この日は新大阪駅で「猛ダッシュ」して寿々ちゃんの大