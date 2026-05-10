タレントの辻希美が9日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生後9ヶ月を迎えたことを報告した。この日、辻は「昨日で夢が生まれて9ヶ月が経ちました」と報告し「オムツアートにて…」とおむつで「9ヵ月」の文字を作った“オムツアート”ショットを複数枚公開した。続けて、最近の夢空ちゃんの様子について「ハイハイも爆速になってきたりwつかまり立ちをしたり毎日出来る事が増えて可愛いさも増し増しです」とコ