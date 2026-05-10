日本人ルーキーが、米球界内で一大フィーバーを巻き起こしている。昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億円）で契約した村上宗隆は、3、4月に12本塁打を放ちロケットスタートを切るなど開幕から絶好調。打率こそ.230ながら、出塁率.361、長打率.561、OPS.922とメジャーでも「一流」と呼べる水準のスタッツを叩き出している。【動画】片手で持っていった…村上の圧巻アーチシーンをチェック契約当初は、ヤク