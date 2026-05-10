タレントのカズレーザーが１０日、「くりぃむしちゅー」上田晋也がＭＣを務めるＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に生出演した。番組では、ネットを中心に「５３歳の壁」という言葉が話題になっていることを特集した。これは「バナナマン」日村勇紀、放送作家の鈴木おさむ、タレントのマツコ・デラックなどそろって１９７２年生まれの５３歳の有名人が相次いで体の不調を訴えていることが発端になっ