福岡出身の人気ＴｉｋＴｏｋｅｒ・新谷あやかが、大阪を満喫する様子を披露し反響を呼んでいる。新谷は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「大阪行ってきました」と書き出し、「１０年ぶり？くらいに行ったけん、観光地という観光地、初心者コースを存分に満喫してきました」と明かすと、黒のクロップド丈のトップスにベージュのパンツを合わせた、ヘルシーな肌見せスタイルで大阪を満喫する様子を披露。「腹捩れるくら