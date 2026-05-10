◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人は１０日、中日戦のスタメンを発表した。前日９日の中日戦で１号を放った丸佳浩外野手が、今季初の３番で出場する。浦田俊輔内野手は「８番・遊撃」で６試合ぶりの先発出場。泉口友汰内野手はベンチスタートとなった。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）吉川２（左）キャベッジ３（右）丸４（三）ダルベック５（捕）大城６（一）増田陸７（