◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）今大会の大きな見所は、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３。最終日はグリーン手前７ヤード、右端から４ヤード（実測値８９ヤード）に設定。１１位からスタートした鈴木愛（セールスフォース）が５０度のウェッジで第１打を放ち、今大会初のホールイン