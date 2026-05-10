◆ファーム・リーグロッテ―巨人（１０日・江戸川）巨人は１０日、ファームリーグ・ロッテ戦のスタメンを発表した。先発はブライアン・マタ投手。４月２６日に登録抹消されてからファームで２度目の登板となる。直近５試合で打率３割５分３厘と好調の浅野翔吾外野手は「６番・中堅」でスタメン出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（指）三塚２（遊）小浜３（右）皆川４（左）萩尾５（一）荒