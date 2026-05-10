◆第７２回エンプレス杯・Ｊｐｎ２（５月１３日２０時１０分発走、川崎競馬場・ダート２１００メートル）強豪牝馬によるダートグレード競走に出走する８頭の枠順が５月１０日、確定した。ＪＲＡ勢は、前走の兵庫女王盃で重賞２勝目となったメモリアカフェ（牝４歳、美浦・柄崎将寿厩舎、父ナダル）は１枠１番に決定した。クリストフ・ルメール騎手は勝てばアンデスクイーンで制した２０２０年以来、６年ぶりの勝利となる。前